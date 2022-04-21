Джокович об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Когда политика вмешивается в спорт, ничем хорошим это не заканчивается»

высказался против отстранения россиян и белорусов от «Уимблдона».

«Я всегда первым осужу [военные действия]. Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн.

Однако я не могу поддержать решение «Уимблдона». Спортсмены не виноваты. А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается», – сказал первая ракетка мира.

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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