Навратилова об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Разочарована почти до слез. В мире и так столько плохого, и это решение лучше не сделает»

Мартина Навратилова выступила против недопуска на «Уимблдон» игроков из России и Беларуси.

«Я разочарована почти до слез. Исключение – это неправильно. Я сочувствую украинским игрокам и украинскому народу, но в таком шаге не было необходимости. Это решение неправильное и несправедливое. В мире и так происходит столько плохого, и это решение лучше не сделает.

Некоторые российские и белорусские игроки выступили против [военных действий]. Сейчас у них остается только один вариант сыграть – покинуть страну. В 1975-м мне пришлось это сделать из-за тоталитарного режима. Сейчас мы просим их сделать то же самое из-за политики, из-за того, как все это выглядит.

Я понимаю отстранение команд, конечно. Но на индивидуальном уровне это неправильно.

Я бы хотела, чтобы решение отменили, но думаю, что уже поздно. Отменить его будет сложнее, чем принять», – сказал 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Навратилова – гигант тенниса. Обижалась на русских, бежала от коммунизма, совершила каминг-аут, меняла взгляды на женщин и взяла 344 титула

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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