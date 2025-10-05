Шарапова о первой тренировке больше чем за 2 года: «В теннисном магазине сказали, что я, должно быть, очень хорошо играю»

Мария Шарапова выложила видео с тренировки.

«Потренировалась впервые больше чем за два года.

Не могла найти кроссовки.

Натяжка струн строит 78 долларов. Это теперь норма?

В теннисном магазине сказали, что я, должно быть, очень хорошо играю, если у меня натяжка 61-59 фунтов (27,7-26,8 кг). Сочту за комплимент.

Это были лучшие 30 минут за день. Никакого телефона. Ничего не отвлекает. Только ты и мяч», – подписала видео пятикратная чемпионка «Больших шлемов».