Стефанос Циципас: «Если на других покрытиях я смогу выигрывать так же стабильно, как на грунте, то у меня будет возможность завершить год в топ-2»

Чемпион турнир в Монте-Карло Стефанос Циципас прокомментировал то, что на грунте играет лучше, чем на других покрытиях.

«Мне кажется, что у меня отличный теннис для любого покрытия, но к грунту я, может быть, адаптируюсь лучше всего. У меня были моменты, когда я пытался использовать грунтовую игру на харде, и получалось не очень хорошо.

Но это научило меня, что не надо сходить с ума и требовать, чтобы грунтовые приемы работали на других покрытиях.

Мне трудно адаптироваться к траве, потому что я пытался играть на ней так, как на других покрытиях. Думаю, мне просто нужно время, тренировки, товарищеские матчи.

Я верю, что могу выигрывать турниры не только на грунте, но и на харде и траве – моем любимом покрытии. В последние годы я показывал там не те результаты, которые хотелось бы, но передо мной стоит цель – изменить стиль так, как того требует покрытие.

К одному покрытию мне адаптироваться легче, чем к другим, – и мы все знаем, о каком покрытии речь. Когда я это осознал, я стремлюсь заработать как можно больше очков на грунте, а потом сосредотачиваться на других отрезках сезона.

И если на других покрытиях я смогу выигрывать так же стабильно, как на грунте, то у меня будет возможность завершить год в топ-2. Это моя большая цель – наконец попасть в число тех, кому покорилось это особенное достижение».

Циципас сделал то, чего не смогли Медведев и Зверев, – защитил большой титул. Он теперь король Монте-Карло и принц грунта

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