Циципас сделал то, чего не смогли Медведев и Зверев, – защитил большой титул. Он теперь король Монте-Карло и принц грунта

Вписался в историю.

В первые месяцы этого сезона к Стефаносу Циципасу было довольно много вопросов. Из-за перенесенной в конце прошлого года операции на локте никто не знал, чего от него ожидать, но полуфинал на Australian Open показал, что грек в порядке.

Однако потом сомнения стали вызывать его результаты. Они были не то чтобы плохими, но меркли в общем контексте тура. В Роттердаме первый титул взял Феликс Оже-Альяссим – прорыв. В Индиан-Уэллс блеснул Тэйлор Фриц и нанес Надалю единственное поражение в сезоне. В Майами первый большой титул взял юный гений Карлос Алькарас.

Циципас на фоне этих историй затерялся, и могло возникнуть впечатление, что дела у него идут не очень. Четыре подряд поражения от игроков топ-20 это впечатление только закрепляли.

Но потом тур перешел на грунт, и Циципас снова засверкал. На «Мастерсе» в Монте-Карло он снова стал чемпионом, обыграв по дороге №16 Шварцмана (ушел с 0:4 в решающем сете), №3 Зверева, а в финале – Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:6).

Стефанос защитил прошлогодний титул и напомнил, что на грунте он прямо в самой-самой элите. Потому что трофей он взял, находясь довольно далеко от своего максимума – он пока не очень стабилен (и по игре, и по эмоциям), подача иногда выключается, форхенд периодически сильно сбоит, бэкхенд тоже. В общем, все можно улучшать.

Но Циципас в Монте-Карло показал важнейший чемпионский навык – находить решения, когда это от него больше всего требовалось.

Например, во второй половине финала Давидович-Фокина начал значительно лучше атаковать – Циципас ответил на это тем, что постепенно включил нереальную оборону и в конце увел несколько важнейших очков. АДФ поймал игру на приеме – Циципас ответил тем, что взвинтил точность подач и на ключевом отрезке (с 30:30 при счете 5:6 и в начале тай-брейка) положил в линии четыре подряд. Хотя до этого у него как раз была проблема в том, что подачи были слишком мягкими.

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Эта победа на самом деле важна не только в контексте карьеры Циципаса, но и в общей истории тура. Потому что:

• Титул в Монте-Карло до Циципаса защищали всего пять игроков. Из действующих это удавалось только Рафаэлю Надалю, который один раз выиграл его восемь раз подряд, а потом – еще три.

• Если вывести за скобки гигантов – Федерера, Надаля и Джоковича, – то из действующих игроков титул на «Мастерсе» успешно защищал только Энди Маррей. Не получалось это и у более титулованных коллег Стефаноса по некстджену – Медведева и Зверева.

• Циципас защитил не просто «Мастерс», а дебютный титул на таком уровне. До него такое удавалось только троим – Борису Беккеру, Ллейтону Хьюитту и Надалю.

• А еще грек стал всего восьмым действующим игроком, взявшим больше одного «Мастерса». До него это делали Джокович (37), Надаль (36), Федерер (28), Маррей (14), Зверев (5), Медведев (4) и Жо-Вильфред Тсонга (2), который скоро выйдет из категории действующих.

В итоге сейчас Циципас лидер тура по выигранным матчам (22), а по очкам уступает только чемпиону Australian Open Надалю. Если это и стагнация, то происходит она на высочайшем уровне.

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Многие уже возбудились насчет перспектив грека на «Ролан Гаррос» – ведь Надаль сейчас травмирован, Джокович не в форме, а номинально сильнее Циципаса никого на грунте и нет. Но сам Стефанос настроен более прагматично:

«О «Ролан Гаррос» я еще не думаю, до тех пор еще много «Мастерсов». Так что пока я сосредотачиваюсь на других турнирах».

Дальше у него Барселона, где в прошлом году он упустил матчбол в финале.

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse