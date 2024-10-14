Алматы (ATP). 1-й круг. Джумхур поборется с Мартерером, Чорич – с Марожаном

Борна Чорич сыграет с Фабианом Марожаном в первом круге в Алматы.

Сетка здесь . Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Открытые корты, хард Первый круг