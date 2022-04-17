Циципас о защите титула в Монте-Карло: «Горжусь той верой в себя, которую вложил в игру. Иногда возникают сомнения, но важно не опускать голову»

прокомментировал вторую подряд победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. В финале он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 7:6. При счете 5:4 во втором сете грек не подал на титул.

«Очень горжусь собой. В какой-то момент дела шли не очень, но мне удалось сохранить сосредоточенность и довести матч до конца. Горжусь той верой в себя, которую вложил в игру. Иногда возникают сомнения, но важно не опускать голову.

Алехандро сегодня боролся в те моменты, когда я уже не ожидал. Он умеет пробивать невероятные и внезапные виннерсы, играет непредсказуемо. Но мне удалось это минимизировать. Я знал, что он будет опасен, так что это отличная победа. Думаю, в будущем он покажет отличные результаты».

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