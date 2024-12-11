Пэт Кэш: «Если Джокович правильно выстроит расписание, он снова сможет побеждать»

Пэт Кэш рассказал, что может помешать Новаку Джоковичу в 2025-м.

В следующем году Джоковичу исполнится 38 лет.

«Возрастные игроки попадаются в эту ловушку, когда пытаются поберечь организм. У них не всегда получается поймать правильный баланс и сыграть достаточное количество матчей.

Часто видишь, как возрастные игроки проигрывают пятисетовые матчи, у них чаще случаются плохие дни. Это естественно. Это нехватка наигранности.

Я знаю, что Новак по ходу карьеры провел много матчей, но ему все равно нужна практика перед «Большим шлемом» в пятисетовом формате.

Мы часто говорим, что нельзя позволять себе тяжелые пятисетовики на первой неделе «Шлеме» – потому что нужна свежесть, особенно с возрастном.

Если тебе не хватает игровой практики и ты проводишь тяжелый матч в начале турнира, то потом все будет болеть.

У Энди Маррея было много травм, но он всегда старался играть много турниров. И это секрет для Новака в следующем году. Если он правильно выстроит расписание и будет получать необходимое количество матчей, он снова сможет побеждать», – сказал чемпион «Уимблдона»-1987.