Финал итогового турнира – лучший матч сезона в ATP по качеству игры

Официальный бродкастер ATP – Tennis TV – опубликовал рейтинг лучших матчей сезона по суммарному качеству игры обоих соперников.

Качество игры оценивается по 10-балльной шкале с учетом комплекса статистических показателей.

5 место – Григор Димитров (9,37) против Карлоса Алькараса (8,39) в четвертьфинале Майами.

4 место – Янник Синнер (9,34) против Тэйлора Фрица (8,66) на групповом этапе итогового.

3 место – Александр Зверев (8,87) против Тэйлора Фрица (9,18) в полуфинале итогового.

2 место – Александр Зверев (9,28) против Карлоса Алькараса (8,79) на групповом этапе итогового.

1 место – Янник Синнер (9,51) против Тэйлора Фрица (9,00) в финале итогового.

В рейтинге нет турниров «Большого шлема» и Олимпиады, потому что их проводит не ATP.