Финал итогового турнира – лучший матч сезона в ATP по качеству игры
Официальный бродкастер ATP – Tennis TV – опубликовал рейтинг лучших матчей сезона по суммарному качеству игры обоих соперников.
Качество игры оценивается по 10-балльной шкале с учетом комплекса статистических показателей.
5 место – Григор Димитров (9,37) против Карлоса Алькараса (8,39) в четвертьфинале Майами.
4 место – Янник Синнер (9,34) против Тэйлора Фрица (8,66) на групповом этапе итогового.
3 место – Александр Зверев (8,87) против Тэйлора Фрица (9,18) в полуфинале итогового.
2 место – Александр Зверев (9,28) против Карлоса Алькараса (8,79) на групповом этапе итогового.
1 место – Янник Синнер (9,51) против Тэйлора Фрица (9,00) в финале итогового.
В рейтинге нет турниров «Большого шлема» и Олимпиады, потому что их проводит не ATP.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
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