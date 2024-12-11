Джокович назвал лучшие матчи в карьере

Новак Джокович назвал два лучших матча в карьере .

Первым он считает финал «Уимблдона »-2019 против Роджера Федерера , в котором он отыграл два матчбола и победил на решающем тай-брейке.

«По статистике Федерер в том матче был лучше, он выиграл больше очков. Но я сумел найти возможность выиграть важные очки, выполнять правильные удары в нужные моменты.

Когда у него были матчболы, я старался заставить его заслужить победу. Он вышел к сетке. Я его обвел. На втором матчболе он немного зажался, и я этим воспользовался.

Это был очень напряженный матч. Наверное, самый нервный в моей карьере».

Второй матч, который выделил Джокович , – финал Australian Open-2012 против Рафаэля Надаля .