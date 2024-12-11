Джокович назвал лучшие матчи в карьере
Новак Джокович назвал два лучших матча в карьере .
Первым он считает финал «Уимблдона»-2019 против Роджера Федерера, в котором он отыграл два матчбола и победил на решающем тай-брейке.
«По статистике Федерер в том матче был лучше, он выиграл больше очков. Но я сумел найти возможность выиграть важные очки, выполнять правильные удары в нужные моменты.
Когда у него были матчболы, я старался заставить его заслужить победу. Он вышел к сетке. Я его обвел. На втором матчболе он немного зажался, и я этим воспользовался.
Это был очень напряженный матч. Наверное, самый нервный в моей карьере».
Второй матч, который выделил Джокович, – финал Australian Open-2012 против Рафаэля Надаля.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ютуб-канал Head Tennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем