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Джокович назвал лучшие матчи в карьере

Новак Джокович назвал два лучших матча в карьере .

Первым он считает финал «Уимблдона»-2019 против Роджера Федерера, в котором он отыграл два матчбола и победил на решающем тай-брейке.

«По статистике Федерер в том матче был лучше, он выиграл больше очков. Но я сумел найти возможность выиграть важные очки, выполнять правильные удары в нужные моменты.

Когда у него были матчболы, я старался заставить его заслужить победу. Он вышел к сетке. Я его обвел. На втором матчболе он немного зажался, и я этим воспользовался.

Это был очень напряженный матч. Наверное, самый нервный в моей карьере».

Второй матч, который выделил Джокович, – финал Australian Open-2012 против Рафаэля Надаля.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ютуб-канал Head Tennis
logoУимблдон
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
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logoAustralian Open
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