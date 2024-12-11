«Места теннисных специалистов заняли те, кто в теннисе не разбирается». Сумик – о тренерах в WTA
Сэм Сумик раскритиковал уровень тренеров в WTA.
Он 30 лет работал в женском теннисе, а сейчас перешел в команду Артура Казо.
«Я рад, что Горан Иванишевич переходит в женский тур – пора, чтобы там появилось больше настоящих тренеров. Надеюсь, он будет долго работать с Еленой Рыбакиной.
Чем больше тренеров, тем выше уровень девочек. И я говорю о настоящих тренерах.
Не знаю, почему в женском туре все так изменилось. Места теннисных специалистов заняли те, кто в теннисе не разбирается. Я не знаю почему – просто наблюдаю процесс. И я вижу, что у многих девочек в окружении нет теннисного эксперта».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: www.tennismajors.com
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