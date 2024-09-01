«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
Владас Ласицкас вспомнил, как за сборную России болели в спорткомплексе «Крылатское».
В 2004 году российские теннисистки выиграли Кубок Федерации, одолев в финале соперниц из Франции.
«К решающим матчам это уже была непередаваемая атмосфера. В едином порыве весь стадион ждет момента, когда вот эти хрупкие девочки все-таки поднимут эту большую кастрюлю, которая зовется Кубком Федерации», – сказал в сериале «Главные победы» теннисный комментатор Владас Ласицкас.
Опубликовано: Sports
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