«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004

Владас Ласицкас вспомнил, как за сборную России болели в спорткомплексе «Крылатское».

В 2004 году российские теннисистки выиграли Кубок Федерации, одолев в финале соперниц из Франции.

«К решающим матчам это уже была непередаваемая атмосфера. В едином порыве весь стадион ждет момента, когда вот эти хрупкие девочки все-таки поднимут эту большую кастрюлю, которая зовется Кубком Федерации», – сказал в сериале «Главные победы» теннисный комментатор Владас Ласицкас.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink