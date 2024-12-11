Меньшик рассказал, что у его брата расстройство аутистического спектра
Якуб Меньшик рассказал, что помогает школе для людей с аутизмом.
48-я ракетка мира посетил школу, где учится его брат.
«Моя жизнь – мечта. Я играю в теннис на престижных турнирах, знакомлюсь с легендами, много путешествую, узнаю потрясающие места и культуры. Мне невероятно повезло, что я не только занимаюсь любимым делом, но еще – и это куда важнее, – что я здоров.
Я знаю, что не всем так повезло. И я каждый день получаю напоминание – не только из-за моего потрясающего брата, у которого расстройство аутистического спектра, но и из-за его одноклассников, которых мне повезло сегодня навестить.
Эти невероятные молодые люди – настоящие бойцы, которые каждый день преодолевают трудности. Они упорно работают над собой при поддержке потрясающих учителей и помощников».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @mensik_jakub_
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