Призовые на «Челленджерах» ATP вырастут на $6,2 млн
ATP объявила об увеличении общего призового фонда на «Челленджерах». В 2025 году он вырастет на 6,2 млн долларов – до 28,5 млн.
С 2022-го общий призовой фонд на «Челленджерах» вырастет на 135% – с 12,1 млн.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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