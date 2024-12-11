Берреттини стал клиентом IMG – включая модельное отделение
Финалист «Уимблдона»-2021 Маттео Берреттини подписал контракт с агентством IMG. Оно будет представлять его теннисные интересы.
Кроме того, он будет работать с модельным отделением агентства – IMG Models.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @imgtennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем