Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»

Вера Звонарева рассказала, как ее дочь относится к спортивным достижениям матери

«Моя дочка еще пока не в том возрасте, наверное, чтобы оценить важность этих кубков. Если у нее есть вопросы, я стараюсь немножко ее погрузить в историю, рассказать ей, что это была очень важная победа, что это было очень сложно.

Конечно, она пока мой рассказ до конца не готова выслушивать. Но иногда у нее, да, возникают какие-то вопросы. Наверное, она что-то понимает», – сказала двукратная обладательница Кубка Федерации в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink