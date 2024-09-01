Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
Вера Звонарева рассказала, как ее дочь относится к спортивным достижениям матери
«Моя дочка еще пока не в том возрасте, наверное, чтобы оценить важность этих кубков. Если у нее есть вопросы, я стараюсь немножко ее погрузить в историю, рассказать ей, что это была очень важная победа, что это было очень сложно.
Конечно, она пока мой рассказ до конца не готова выслушивать. Но иногда у нее, да, возникают какие-то вопросы. Наверное, она что-то понимает», – сказала двукратная обладательница Кубка Федерации в сериале «Главные победы».
Опубликовал: Михаил Большаков
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