Сколько Циципас заработал за победу в Монте-Карло

стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.

Призовой фонд турнира составил 5,4 млн евро, и Циципас выиграл 836 тысяч. Финалисту Алехандро Давидовичу-Фокина досталось 457 тысяч, что составляет примерно четверть от суммы, которую он до этого заработал за всю карьеру.

За счет победы в Монте-Карло Циципас преодолел барьер в 2 млн долларов призовых в этом сезоне. Больше него заработал только Рафаэль Надаль – 3,1 млн.

Призовые Циципаса за карьеру теперь составляют больше 18 млн.

Циципас сделал то, чего не смогли Медведев и Зверев, – защитил большой титул. Он теперь король Монте-Карло и принц грунта

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