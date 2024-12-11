Де Минаур о Кириосе: «Весь теннисный мир ждет его возвращения»

Алекс де Минаур прокомментировал возвращение в тур Ника Кириоса.

«Думаю, весь теннисный мир ждет его возвращения. Он невероятно талантлив, показывал большие результаты.

Он возвращается после реабилитации, полностью выкладывается. Видел, что он начнет в Брисбене – уверен, многие будут за этим следить».