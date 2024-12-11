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Соболенко выиграла награду WTA за продвижение женского тенниса

Арина Соболенко выиграла Jerry Diamond ACES Award – награду WTA, вручаемую за продвижение тенниса.

Онс Жабер выиграла две награды – за спортивное поведение и службу игрокам.

А тренером года признали Ренцо Фурлана, который работает с Жасмин Паолини.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoОнс Жабер
logoЖасмин Паолини
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