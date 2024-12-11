Соболенко выиграла награду WTA за продвижение женского тенниса

Арина Соболенко выиграла Jerry Diamond ACES Award – награду WTA , вручаемую за продвижение тенниса.

Онс Жабер выиграла две награды – за спортивное поведение и службу игрокам.

А тренером года признали Ренцо Фурлана, который работает с Жасмин Паолини .