Меньшик получил награду ATP «Новичок года»

19-летний Якуб Меньшик стал обладателем награды ATP в номинации «Новичок года».

В этом году чех вышел в дебютный финал ATP, одержал четыре победы над соперниками из топ-10 и дебютировал в топ-50.

В номинации «Тренер года» победил Майкл Рассел, который работает с Тэйлором Фрицем .