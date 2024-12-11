Меньшик получил награду ATP «Новичок года»
19-летний Якуб Меньшик стал обладателем награды ATP в номинации «Новичок года».
В этом году чех вышел в дебютный финал ATP, одержал четыре победы над соперниками из топ-10 и дебютировал в топ-50.
В номинации «Тренер года» победил Майкл Рассел, который работает с Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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