Циципас – первый игрок после Большой четверки, защитивший титул на «Мастерсе»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:6) и стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.

Грек выиграл восьмой титул в карьере и второй «Мастерс». В прошлом году он тоже победил в Монте-Карло.

Циципас стал шестым игроком в Открытой эре, сумевшим защитить титул в Монте-Карло. Кроме того, он первый игрок после Большой четверки ( , , и ), который смог защитить титул на «Мастерсе».

Грек стал восьмым действующим игроком, выигравшим больше одного титула на «Мастерсах». До него это сделали Джокович (37), Надаль (36), Федерер (28), Маррей (14), Александр Зверев (5), (4) и Жо-Вильфред Тсонга (2).

Циципас выигрывает минимум один титул последние пять сезонов.

Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе