Россе о возвращении Джоковича: «Любопытно, что будет после расставания с Вайдой. В прошлый раз это себя не оправдало»

Олимпийский чемпион Марк Россе прокомментировал возвращение в тур Новака Джоковича. Серб на этой неделе проиграл Алехандро Давидовичу-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (3:6, 7:6, 1:6).

– У Джоковича и Вавринки получились очень похожие матчи – в третьем сете у них просто кончился бензин. Это говорит о том, что ничего не дается по щелчку пальцев. Но я думаю, что Новак наберет форму к «Ролан Гаррос» – теперь он может играть хоть каждую неделю. Больше нет той неопределенности, когда он не знал, где ему разрешат играть [на фоне отказа от вакцинации против коронавируса]. Но есть кое-что, что меня смущает.

– Расскажите нам все!

– Любопытно, что будет после расставания с Марьяном Вайдой, с которым он работал 15 лет. В прошлый раз это себя не оправдало. Посмотрим, удастся ли ему быть таким же крепким, как раньше. Конечно, Горан Иванишевич всегда будет рядом, но это не то. У них нет такой связи и богатой совместной истории.

– С другой стороны, есть пример Надаля. После расставания с дядей Рафа великолепно сработался с Карлосом Мойей.

– Да, но Мойя всегда был для Рафы кем-то вроде старшего брата. У них есть многолетняя связь, географическая близость и то, что Карлос помогал ему с детства. Он продолжает дело Тони. А у Джоковича совсем другая история.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе