Новак Джокович: «Я по-прежнему мотивирован на борьбу с молодыми ребятами»

Первая ракетка мира рассказал о настрое на «Мастерс» в Монте-Карло. Это будет его первый турнир с конца февраля – мартовские «Мастерсы» в США он пропустил, потому что не привился от коронавируса.

«Я по-прежнему мотивирован на выступления в туре и борьбу с молодыми ребятами. Я хочу бороться с лучшими за крупнейшие титулы.

Очень рад, что выступлю в Монако – стране, которая больше 10 лет назад стала для меня домом. Мне не терпелось снова выйти на корт, и это лучшее место для возвращения.

В Сербии я рос на грунте, много лет играл только на этом покрытии. Оно для меня не самое успешное, но я добивался на нем больших побед. Прошлогодний «Ролан Гаррос» до сих пор свеж в памяти, и я постараюсь использовать его как источник вдохновения для отличного начала грунтового сезона.

Я понимаю, что в начале турнира, наверное, не буду показывать максимум. Я все еще, скажем так, проверяю двигатель, настраиваю игру, и мне понадобится время и матчи, чтобы поймать нужный соревновательный ритм».

В первом матче серб встретится с Алехандро Давидовичем-Фокина.

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