«Джокович – дурак, из-за вакцины он лишится звания величайшего в истории». Риос – о том, что серб не хочет прививаться

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Экс-первая ракетка мира Марсело Риос назвал Новака Джоковича дураком. Чилиец комментировал то, что серб пропускает турниры, поскольку не хочет вакцинироваться от коронавируса.

«Он дурак, из-за вакцины он лишится звания величайшего в истории. Я поначалу тоже не хотел прививаться, но потом мне пришлось, чтобы путешествовать.

Я не знаю, что он думает, но нужно быть королем идиотов, чтобы из-за вакцины вывести себя из борьбы за звание величайшего в истории. Возможно, сначала ему было страшно, но сейчас это уже высокомерие».

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

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