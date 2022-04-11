Вавринка о трехсетовике с Бубликом: «Сегодня был позитивный матч. Конечно, это тяжелое поражение, но я доволен своей игрой»

прокомментировал поражение от в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:3, 5:7, 2:6). Это второй матч Вавринки после двух операций на стопе.

«Я чувствую себя намного лучше. Я все еще далек от желаемого уровня, но думаю, что двигаюсь в верном направлении. Сегодня был позитивный матч. Конечно, это тяжелое поражение, но я доволен своей сегодняшней игрой.

Я лучше играл, лучше чувствовал себя физически. Я потратил много моральных сил, чтобы сосредоточиться и остаться в матче, так как в конце было тяжело. Но я доволен тем, что сегодня сделал».

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