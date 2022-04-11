Бублик после победы над Вавринкой: «Я ненавижу грунт. Это заявление, ребята: я ненавижу это покрытие»

Александр Бублик сказал, что ненавидит грунтовые корты.
Он обыграл Стэна Вавринку в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (3:6, 7:5, 6:2) и высказался о покрытии в послематчевом интервью.
– Я могу только пожелать Стэну скорейшего восстановления, потому что если бы он был в форме, я бы здесь не стоял, это правда.
Единственное, что я могу сказать, – мне хотелось бы, чтобы грунт поскорее закончился и я мог перейти на траву. Это единственное, что я могу сказать. Ничего о матче, ничего о выступлении, потому что с моей стороны не было никакого матча, вы могли это видеть.
Я ненавижу грунт. Это заявление, ребята: я ненавижу это покрытие (улыбается).
– Он хорошо начал, выиграл первый сет. Ты перевернул игру, как тебе это удалось?
– Не думаю, что я что-то перевернул. Просто он был не совсем здоров в конце второго сета и в третьем, поэтому я и выиграл. Вот и все. Тут и говорить нечего – это грунт.
– На грунте у тебя 10 побед в туре...
– Надеюсь, я не остановлюсь на 10 в ближайшие 10 лет, но вероятность очень высока.
«Теперь пять недель сосать – со вкусом». Бублик – о грунте в матче, который он в итоге выиграл