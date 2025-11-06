Швентек после поражения от Анисимовой на итоговом: «Может, это карма, ведь я слишком много выигрывала в прошлом году»

Ига Швентек прокомментировала поражение в третьем туре итогового турнира.

Вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась эмоциями после поражения от Аманды Анисимовой в третьем раунде итогового турнира WTA – 7:6(3), 4:6, 2:6. Полька заняла третье место в группе и не вышла в плей‑офф.

– Ига, все игроки проигрывают матчи, особенно на таком турнире, где собраны восемь сильнейших. Чувствуешь ли ты, что в этом году стала спокойнее относиться к неудачам?

– Сложно сказать. Но, если честно, сегодня я сделала все, что могла, поэтому мне не о чем жалеть. У меня был правильный настрой, я была сконцентрирована. Да, не все шло хорошо, какие-то удары были неточными, но в теннисе невозможно сделать все идеально.

Я боролась до конца и не опускала руки. Обидно, что этого не хватило. Когда выкладываешься полностью и все равно проигрываешь, остается только признать, что нужно становиться лучше. Ментально, физически и по игре я чувствовала себя хорошо, особенно с учетом непростых условий.

Так что я не совсем понимаю, почему не смогла выйти из группы. Может, я слишком много выигрывала в прошлом году, и это просто карма. Раньше, когда я вкладывала столько эмоций и усилий, это всегда приносило результат. Посмотрим, будет ли так и дальше, если продолжу работать в том же духе, – сказала Швентек в интервью на корте.

