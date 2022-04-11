Бублик об ужесточении наказаний за вспышки гнева на корте: «Конечно, нельзя делать определенные вещи, но нас пытаются загнать в клетку, где мы не можем говорить»

рассказал, как относится к ужесточению наказаний за эмоциональные вспышки на корте.

«Не знаю. Если это произошло после всех этих вспышек Ника [Кириоса] на американских турнирах, то он собирает кучу болельщиков.

Зачем мы здесь? Зачем они здесь? Чтобы смотреть, как парни в костюмах ходят по корту? Это спорт, здесь должны быть эмоции, а нас пытаются загнать в какую-то клетку, где мы не можем говорить. Мне 24 года, и я вижу, на кого приходят зрители, кто собирает болельщиков на парные матчи. Вы когда-нибудь видели болельщиков парного разряда? Нет. А он собирает болельщиков на пары. А если из-за того, что он иногда делает что-то неприемлемое для тенниса, для этих правил, нас хотят еще сильнее запереть в этой клетке, то я не думаю, что это хорошо для спорта.

Это хорошо, когда тебе 65 и ты приходишь с внуками, которые не хотят слышать брань, но на самом деле в Америке был полный стадион, в Австралии тоже. В Индиан-Уэллс, везде. В Хьюстоне. Так что мне это не нравится. Я считаю, что нам стоит дать больше свободы.

Конечно, должны быть какие-то вещи, которые нужно соблюдать, какие-то правила. Нельзя бросать ракетку в болельщиков, в болдетей или тому подобное, но на самом деле это происходит.

Я был на играх НБА и так далее. Конечно, нельзя сравнивать, потому что это джентльменская игра, они не играют в Монте-Карло, это немного другое. Но все же, я думаю, нам нужны люди, на которых будут приходить зрители.

Игроки, которые собирают болельщиков. Конечно, нельзя делать определенные вещи, и за них нужно наказывать, но в целом, камон, ребята, разрешите нам говорить. Не нужно наблюдать за нами каждую минуту, когда мы говорим. Я так считаю».

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе