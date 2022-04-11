Вавринка перед «Мастерсом» в Монте-Карло: «У меня неплохой уровень на тренировках, но, конечно, нужно найти свою игру в матчах»

рассказал о возвращении в тур после двух операций на стопе. Сегодня он сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло против .

«Я бы не назвал [возвращение] чудом, но это был очень долгий и трудный период – больше года. Я думал, что выпаду всего на несколько недель, но затянулось на целый год, было много сомнений. Это было долго и трудно. Нужна была воля, чтобы вернуться, силы, чтобы пройти реабилитацию и так далее, и я очень рад, что сейчас я здесь.

Конечно, я задавался вопросами [смогу ли вернуться]. Я боялся, что все сложится не так, как хотелось, а когда у тебя такие трудные времена и такие сомнения, ты понимаешь, что в любом случае нужно пройти реабилитацию, чтобы иметь возможность жить обычной жизнью. Поэтому, так или иначе, я знал, что захочу вернуться. Возможно, я бы ушел из-за боли, но пока все идет хорошо.

Я могу много тренироваться, и это хорошо. Надеюсь, так будет весь год.

Конечно, я еще далек от желаемой формы. Мне нужно много работать над физикой и на теннисом тоже. Но это приходит с турнирами, с матчами. Я рад, что сейчас я на таком уровне по сравнению с тем, когда снова начал играть.

Главное, что мне нужно, – тренироваться с лучшими игроками, много тренироваться. Я снова начал играть только в конце февраля, поэтому у меня за плечами не так много практики. Мне придется через это пройти. У меня неплохой уровень на тренировках, но, конечно, нужно найти свою игру в матчах. Задача немного сложная. Иногда нужно время, прежде чем все сложится воедино.

Поэтому мне нужно быть терпеливым. Нужно делать все необходимое, много тренироваться и сохранять позитивный настрой, даже если иногда расстраиваешься, потому что что-то не получается».

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