Агнешка Радванска: «Даже если бы Барти играла, Швентек все равно стала бы №1. Но уход австралийки ускорил процесс»

Теги Агнешка Радванска рейтинги WTA Эшли Барти Ига Швентек Теннис

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радванска прокомментировала, что Ига Швентек возглавила рейтинг после решения Эшли Барти завершить карьеру.

– Чтобы у Иги появился такой шанс, Барти не нужно было заканчивать карьеру. Своими выступлениями она заслужила борьбу за лидерство в рейтинге WTA. Несомненно, уход австралийки ускорил процесс, но я считаю, что, даже если бы Барти играла, Швентек все равно стала бы №1 в женском теннисе. Однако матчи были бы интереснее, потому что все были бы увлечены их соперничеством.

В этом году Ига, безусловно, играет агрессивнее, но в то же время она спокойнее на корте, лучше контролирует свои эмоции. Это очень заметно.

– Какого прогресса Швентек добилась под руководством вашего бывшего тренера Томаша Викторовски? Что еще она может улучшить в своей игре?

– Ига отлично играет в этом сезоне, но никто не идеален, и всегда есть пространство для роста. Если мне нужно что-то выделить, то это ее игра у сетки и подача, которую слишком легко считать в важных матчах против соперниц с мощным ударом. Так было в этом году на Australian Open.

Швентек – новый доминатор: оформила историческую серию крупных побед и станет №1 в мире

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные