Агнешка Радванска: «Даже если бы Барти играла, Швентек все равно стала бы №1. Но уход австралийки ускорил процесс»

Бывшая вторая ракетка мира прокомментировала, что возглавила рейтинг после решения завершить карьеру.

– Чтобы у Иги появился такой шанс, Барти не нужно было заканчивать карьеру. Своими выступлениями она заслужила борьбу за лидерство в рейтинге . Несомненно, уход австралийки ускорил процесс, но я считаю, что, даже если бы Барти играла, Швентек все равно стала бы №1 в женском теннисе. Однако матчи были бы интереснее, потому что все были бы увлечены их соперничеством.

В этом году Ига, безусловно, играет агрессивнее, но в то же время она спокойнее на корте, лучше контролирует свои эмоции. Это очень заметно.

– Какого прогресса Швентек добилась под руководством вашего бывшего тренера Томаша Викторовски? Что еще она может улучшить в своей игре?

– Ига отлично играет в этом сезоне, но никто не идеален, и всегда есть пространство для роста. Если мне нужно что-то выделить, то это ее игра у сетки и подача, которую слишком легко считать в важных матчах против соперниц с мощным ударом. Так было в этом году на .

Швентек – новый доминатор: оформила историческую серию крупных побед и станет №1 в мире

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