Барти о том, что Швентек может стать №1: «Она невероятный человек, прекрасная теннисистка и привнесла на корт свежую бесстрашную энергию»

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Эшли Барти прокомментировала, что Ига Швентек может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Майами. Австралийка объявила о завершении карьеры и попросила убрать ее из рейтинга.

«Лучшего человека не найти. Она невероятный человек, прекрасная теннисистка и невероятным образом привнесла на корт эту свежую бесстрашную энергию.

Мне нравилось проверять себя в матчах против нее, нравилось с ней играть, тренироваться и проводить время с ее командой.

Она потрясающий человек и написала мне одной из первых, что очень приятно.

Я думаю, что она полностью этого заслуживает, и надеюсь, что она сможет это сделать, оставаясь собой, делая все по-своему и стремясь к своим целям в карьере и мечтам».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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