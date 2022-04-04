Швентек о давлении на №1: «Не могу обещать, что хорошо с ним справлюсь, потому что раньше я никогда не была в такой ситуации. Но сделаю все возможное»

Чемпионка турнира в Майами рассказала, как относится к тому, что стала первой ракеткой мира. Сегодня из рейтинга удалили , которая перед турниром объявила о завершении карьеры.

– После финала вы сказали, что в начале турнира не были уверены, заслужили ли вы стать №1. Почему вы тогда так думали и помогла ли победа в Майами заполнить этот пробел?

– Точно помогла. После Майами я решила, что, возможно, это все равно бы случилось, если бы Эш не завершила карьеру.

Но поначалу я не была довольна на 100%, потому что знала, что у Эш лучший теннис в мире. Когда я играла против нее, то понимала, что мне еще есть куда расти. На мой взгляд, именно она должна была быть №1 в это время. Меня это сильно мотивировало работать над собой, и я понимала, что, возможно, через несколько лет у меня тоже получится.

Но из-за того, как все произошло, я не считала, что это заслужила. Кроме того, я такая молодая. Я знаю, что у многих игроков, которые выступают в туре больше 10 лет, не было шанса стать №1.

Я оказалась [в нужном месте в нужное время]. Я была №2 дня три, когда Эш объявила, что собирается уйти. Поэтому я, если честно, думала, что это немного стечение обстоятельств.

Но после Майами я решила, что играю очень хорошо, тогда почему бы и нет?

– 26:3 [баланс побед и поражений в этом сезоне], и впереди ваше любимое покрытие. Какой у вас настрой на грунт и повлияет ли рейтинг на ваш подход к этой части сезона?

– Это очень радует, потому что мне всегда казалось, что мне комфортнее играть на грунте, даже если результаты ничем не будут отличаться. На самом деле, там я могу играть даже разнообразнее, чем на харде.

В принципе, мне все равно, какие будут результаты. Я знаю, что будет сильное давление, и не могу обещать, что хорошо с ним справлюсь, потому что раньше я никогда не была в такой ситуации. Но сделаю все возможное.

Пока я просто хочу по максимуму зарядиться энергией от желания играть на грунте и получить удовольствие. Но впереди еще на харде в Польше. Поэтому я пока не думала о грунте.

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