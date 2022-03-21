Швентек о том, что стала №2: «Сейчас это не укладывается в голове. Повторить достижение Радванской очень много для меня значит»

Чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Ига Швентек прокомментировала, что на этой неделе стала второй ракеткой мира.

– [В воскресенье] я впервые об этом услышала. Если честно, я особо на этом не концентрировалась. Даже не знала, что так может случиться на этом турнире, для меня это в каком-то смысле новость. Кроме того, рейтинг не входит в мои цели, поэтому я даже не знаю, как реагировать.

В ближайшие пару дней я порадуюсь, но сейчас это не укладывается в голове. Повторить достижение очень много для меня значит.

Но сейчас кажется, что даже стать первой возможно, потому что раньше я думала: «Ладно, буду играть в теннис, может, буду выше, может, буду ниже». Но стать первой? А теперь это возможно. Так что мне нужно еще немного об этом подумать, но при этом продолжать делать то, что я делала, и на себя не давить.

– Есть две стороны медали. С одной стороны, возможность стать №1, а с другой, у вас уже хороший запас очков.

– Конечно, особенно с учетом прошлогодней гонки, когда от меня не зависело, как будут играть соперницы и попаду ли я на итоговый или нет. Так у меня будет больше свободы. Но мне действительно нужно время, чтобы немного переварить все, что касается рейтинга.

Швентек идет к доминированию: 11 побед и два крупных титула подряд, стала лидером сезона по очкам

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