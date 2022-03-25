Швентек о реакции на решение Барти завершить карьеру: «Я долго плакала. Я всегда равнялась на Эш и продолжаю это делать»

прокомментировала, что может стать первой ракеткой мира после решения Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет и покинуть рейтинг.

«На самом деле, я даже не знала, что можно попросить убрать тебя из рейтинга, потому что не следила, за другими спортсменами, которые завершают карьеру.

Но не хочу это обсуждать, потому что это решение Эш. Я думаю, она имеет полное право делать и то, и другое.

Конечно, для меня было бы особенным достижением стать первой ракеткой мира. Я вообще не ожидала, что если это произойдет, то так. Все равно это маловероятно, потому что это ее решение.

Вчера, когда я услышала эту новость, я расчувствовалась – не из-за своего рейтинга, а скорее из-за того, что она уходит так рано.

Я долго плакала. Да, конечно, я сильно растерялась. Но еще расстроилась, потому что если представлять цельного игрока с точки зрения физики, психологии, тенниса, я всегда считала такой Эш и всегда на нее равнялась. И продолжаю это делать. Было бы здорово соревноваться с ней еще несколько лет, стараться все больше прибавлять, обезвреживать ее резаные».

Также она ответила, понимает ли решение Барти.

«Не совсем, если честно. На самом деле, она даже сама говорит, что не ждет, что люди поймут.

Я ее уважаю и считаю смелым такое решение, потому что ожидания высокие, мало кто остановился бы на этом этапе и поставил свое счастье на первое место. Я думаю, это пример не только для нас, теннисистов или других спортсменов, но и для всех людей».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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