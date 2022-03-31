Рууд о жалобах Кириоса на разницу в скорости покрытий в Майами: «Я ничего не заметил»

прокомментировал жалобы на разницу в кортах на «Мастерсе» в Майами. В частности по ходу своего матча на Grandstand Кириос сказал про центральный корт: «Такое ощущение, что там трава, а тут – грунт».

Рууд все четыре матча провел на разных кортах: на Корте №7, Butch Buchholz, Grandstand и центральном.

– Вы почувствовали какую-то разницу в скорости покрытий, заметили различия?

– Нет, не особо. В первый день после приезда я тренировался на центральном корте с , мы провели хорошую тренировку. С тех пор до сегодняшнего дня у меня не было возможности поиграть на центральном.

Если честно, я не заметил особой разницы. Центральный, понятное дело, больше, поэтому там не такой сильный ветер, как на второстепенных кортах, но это единственное различие, которое я могу назвать.

Сегодня были хорошие условия, мы играли вечером, и да, я хорошо себя чувствовал.

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