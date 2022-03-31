Рууд в матче со Зверевым обыграл самого рейтингового соперника в карьере

победил на «Мастерсе» в Майами (6:3, 1:6, 6:3). Счет в личных встречах стал 1:3 в пользу немца.

Четвертая ракетка мира – самый высокорейтинговый соперник, которого обыгрывал Рууд. Он уже побеждал №5: в прошлом сезоне в Мадриде и на итоговом.

В целом это пятая победа норвежца над соперником из топ-10 (при 15 поражениях).

Теперь он поборется с Франсиско Серундоло. Победа над аргентинцем позволит ему обойти в рейтинге Рублева и дебютировать на седьмой строчке.

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