Рууд о матче со Зверевым: «Я сохранял концентрацию и очень хорошо подавал в первом и третьем сетах. Можно поблагодарить подачу за победу»

прокомментировал победу над Александром Зверевым на турнире в Майами (6:3, 1:6, 6:3). Норвежец четвертый раз вышел в полуфинал «Мастерса», но впервые на харде. Три предыдущих он проиграл.

«Это мой первый полуфинал на хардовом «Мастерсе», так что это приятно и много значит. Я очень рад выйти в полуфинал в Майами.

Я хорошо себя чувствовал, пока тренировался здесь пару недель, и в матчах чувствую себя так же. Конечно, я хочу продолжать в том же духе. Сегодня у меня было самое сложное испытание на турнире, а в пятницу будет еще одно. Надеюсь, я смогу применить в пятничном матче то, чему научился в трех предыдущих полуфиналах.

Я видел, что Саша может играть лучше, чем сегодня, и этим воспользовался. Я был сосредоточен, показал свою лучшую игру. Конечно, у меня был небольшой спад во втором сете, но я сохранял концентрацию и очень хорошо подавал в первом и третьем сетах. Думаю, это сыграло ключевую роль в матче.

Во втором сете возникли кое-какие проблемы c пластырем на ноге. Знаю, что звучит немного глупо, но он соскальзывал с пальца, поэтому было немного неудобно двигаться. Пришлось переклеить его после второго сета, чтобы он хорошо прилип. Я переодел носки и все такое.

Здорово, что удалось сделать брейк в самом начале [третьего сета] и удержать его до конца. Я хорошо подавал. Можно поблагодарить подачу за сегодняшнюю победу».

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