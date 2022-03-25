Матс Виландер: «Швентек и так совершенно точно стала бы №1 – но теперь это произойдет чуть раньше, чем мы ожидали»

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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал то, что Ига Швентек может стать первой ракеткой мира. Для этого ей нужно выиграть один матч в Майами.

«Она к этому готова. Она выиграла «Ролан Гаррос» [в 2020-м] и сделала это легко, не отдав ни сета. На других «Больших шлемах» она тоже выступала хорошо.

И она готовилась к тому, чтобы оказаться в центре внимания. Я так говорю, потому что она давно работает с психологом. Она очень много занимается психологической подготовкой.

Я думаю, что Ига Швентек и так совершенно точно стала бы №1 – но теперь это произойдет чуть раньше, чем мы ожидали. Она очень цельная теннисистка. Она очень зрелая, готова рассматривать разные варианты, чтобы добиться прогресса и получать удовольствие от спорта. Так что ничего удивительного».

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