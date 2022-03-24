Швентек гарантирует себе первое место в рейтинге, если выиграет в Майами один матч

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Эшли Барти сообщила, что покинет рейтинг после объявления о завершении карьеры. Он обновится 4 апреля – по итогам турнира WTA 1000 в Майами.

На звание первой ракетки мира претендуют Ига Швентек и Паула Бадоса. Барбора Крейчикова не участвует в борьбе, так как не играет турнир из-за травмы.

Живой рейтинг с учетом того, что сеяные начинают со второго круга, выглядит так:

Бадосе, чтобы иметь шансы возглавить рейтинг, нужно выиграть титул.

Если Швентек выиграет в Майами один матч и выйдет в третий круг, она добавит 55 очков, которых будет достаточно, чтобы обеспечить себе звание первой ракетки мира. Она начнет матчем против Виктории Голубич.

Если Швентек возглавит рейтинг, у Бадосы и Саккари все равно будет возможность обойти ее по ходу грунтового сезона.

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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