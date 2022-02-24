Надаль о дисквалификации Зверева: «Он заслужил это наказание, так себя вести нельзя. Но больше его наказывать не нужно»

высказался о дисквалификации с турнира в Акапулько. Немца сняли с одиночного турнира за агрессивное поведение в конце парного матча.

«Могу сказать только, что это очень неприятная ситуация. Я сочувствую Саше, потому что у нас очень хорошие отношения. Но он заслужил это наказание, так себя вести нельзя. Это должно послужить ему уроком.

Мне кажется, он выпустил хорошее заявление, потому что извинился и сказал, что в будущем такие вещи повторяться не должны.

По-моему, логично, что потребовала уважения к себе и судьям. Такое поведение необходимо пресекать, потому что мы подаем пример множеству детей. Спорт должен поддерживать положительные ценности.

При этом я считаю, что для Саши это был изолированный инцидент, и больше его наказывать не нужно. Все допускают ошибки. Я надеюсь, что к нему не будут применять жестких мер и мы скоро увидим его на корте».

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе