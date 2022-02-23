Зверев о дисквалификации с турнира в Акапулько: «Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много»

Немец Александр Зверев прокомментировал свою дисквалификацию с турнира в Акапулько. Его сняли с соревнований за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за свой срыв в отношении него. Это было неправильно и неприемлемо, и я очень в себе разочарован. Этого просто не должно было случиться, и этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.

Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни я подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, что это больше не повторится. Сожалею, что вас подвел», – написал Зверев в сторис инстаграма.

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе