Джокович о дисквалификации Зверева: «Все мы люди, никто не безгрешен. Все могут совершать ошибки»

Новак Джокович прокомментировал дисквалификацию Александра Зверева с турнира в Акапулько. Его сняли с соревнований за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.

«Я посмотрел видео и заявление Саши. Думаю, в нем он выразил все, что нужно. Он понимает, что это была ошибка. Я уверен, что представители ATP пересмотрят видео, скорее всего, поговорят с судьей и примут какое-то решение чуть позже.

Я никогда не поддержу решение ATP о дисквалификации или штрафе игроков, потому что я не в том положении, чтобы решать. Почему я должен это делать? Я согласен с тем, что сказал Саша: «Я совершил ошибку. Мое поведение было неподобающим. Я зашел слишком далеко».

Я поддерживаю его высказывание. Все мы люди, никто не безгрешен. Все могут совершать ошибки».

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