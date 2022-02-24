Медведев о дисквалификации Зверева: «Он допустил ошибку и заплатил за нее. Судя по его словам, он все понимает»

прокомментировал дисквалификацию . Вчера немца сняли с турнира в Акапулько за неспортивное поведение в конце парного матча.

«Он допустил ошибку и заплатил за нее. Судя по его словам, он понимает, что допустил ошибку.

И это самое важное. Все допускают ошибки – кто-то меньшие, кто-то большие. Кто-то на них не учится или по каким-то причинам не может прекратить.

Конечно, то, что он сделал, было неправильно. Он это тоже понимает и уже получил наказание. И я не вижу, что могу добавить».

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

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