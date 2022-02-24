Надаль проводит лучшее начало сезона в карьере – 12 побед в 12 матчах

Экс-первая ракетка мира начал сезон с 12 побед в 12 матчах – это лучшее начало года в его карьере. Предыдущий личный рекорд он установил в 2014-м, когда выиграл 11 матчей подряд.

В этом году Надаль победил на турнире в Мельбурне (провел три матча, еще один не состоялся из-за отказа соперника до начала), на Australian Open выиграл 21-й «Большой шлем» в карьере (семь матчей) и сейчас вышел в четвертьфинал в Акапулько (две победы).

Во втором круге в Мексике Надаль обыграл – 6:0, 6:3.

«Немного странный матч. Стиль Козлова отличается от большинства других игроков, так что нужно быть очень осторожным. Если играть в его ритме, становится очень тяжело, потому что он отлично контролирует заднюю линию, он очень умный.

Для меня важно выигрывать как можно быстрее, но вообще важнее всего – просто выигрывать. Сегодня я победил в двух сетах, это здорово. Постараюсь подготовиться к завтрашнему матчу против сложного соперника», – прокомментировал победу Надаль.

В четвертьфинале он сыграет с Томми Полом.

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