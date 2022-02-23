Зверев бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре. Он чуть не попал судье по ноге

Александр Зверев разозлился на судью после поражения в парном матче в Акапулько. Немец вместе с Марсело Мело уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований – 2:6, 6:4, 6-10.
На решающем тай-брейке Зверев пытался убедить судью поменять решение: «Мяч в ауте [показывает руками]. 8-6 на тай-брейке. Это твоя линия. Это твоя ###### линия. Ты ###### идиот».
После матча Зверев начал бить ракеткой по судейской вышке и чуть не попал ему по ноге.
Classy as always.. #zverev #Acapulco pic.twitter.com/ymJF4J3Zcd— Open Your Eyes (@diputseruoy) February 23, 2022