Зверев бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре. Он чуть не попал судье по ноге

Александр Зверев разозлился на судью после поражения в парном матче в Акапулько. Немец вместе с Марсело Мело уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований – 2:6, 6:4, 6-10.

На решающем тай-брейке Зверев пытался убедить судью поменять решение: «Мяч в ауте [показывает руками]. 8-6 на тай-брейке. Это твоя линия. Это твоя ###### линия. Ты ###### идиот».

После матча Зверев начал бить ракеткой по судейской вышке и чуть не попал ему по ноге.

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