Зверев и Бруксби доиграли в Акапулько в 04:55 утра. Это самое позднее завершение матча в истории

обыграл в первом круге в Акапулько (3:6, 7:6, 6:2).

Матч продлился 3 часа 19 минут и вошел в тройку самых длинных матчей в истории турнира.

Кроме того, это самое позднее завершение матча на уровне ATP в истории. Зверев и Бруксби доиграли в 04:55 по местному времени и побили рекорд, установленный Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом в третьем круге Australian Open-2008. Тот матч закончился в 04:34.

Матчи в Акапулько начинаются в 18:00 по местному времени, чтобы спала жара.

Теперь действующий чемпион поборется с Питером Гойовчиком.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе