Зверев и Бруксби доиграли в Акапулько в 04:55 утра. Это самое позднее завершение матча в истории

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Александр Зверев обыграл Дженсона Бруксби в первом круге в Акапулько (3:6, 7:6, 6:2).

Матч продлился 3 часа 19 минут и вошел в тройку самых длинных матчей в истории турнира.

Кроме того, это самое позднее завершение матча на уровне ATP в истории. Зверев и Бруксби доиграли в 04:55 по местному времени и побили рекорд, установленный Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом в третьем круге Australian Open-2008. Тот матч закончился в 04:34.

Матчи в Акапулько начинаются в 18:00 по местному времени, чтобы спала жара.

Теперь действующий чемпион поборется с Питером Гойовчиком.

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