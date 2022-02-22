Зверев и Бруксби доиграли в Акапулько в 04:55 утра. Это самое позднее завершение матча в истории

Александр Зверев обыграл Дженсона Бруксби в первом круге в Акапулько (3:6, 7:6, 6:2).
Матч продлился 3 часа 19 минут и вошел в тройку самых длинных матчей в истории турнира.
Кроме того, это самое позднее завершение матча на уровне ATP в истории. Зверев и Бруксби доиграли в 04:55 по местному времени и побили рекорд, установленный Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом в третьем круге Australian Open-2008. Тот матч закончился в 04:34.
Матчи в Акапулько начинаются в 18:00 по местному времени, чтобы спала жара.
Теперь действующий чемпион поборется с Питером Гойовчиком.