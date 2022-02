Зверев в Акапулько отыграл два матчбола по ходу 111-минутного сета

обыграл в первом круге в Акапулько (3:6, 7:6, 6:2).

На тай-брейке Зверев спас два матчбола. Перевести игру в решающий сет ему удалось только с пятого сетбола (один он не реализовал при счете 5:4 по геймам и еще три на тай-брейке).

Вторая партия продолжалась 1 час 51 минуту.

SCENES!



The moment @AlexZverev sealed an incredible 111-minute second set with Brooksby to force a decider at 4.08am in Acapulco! pic.twitter.com/g62ub5jY25