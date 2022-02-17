Оже-Альяссим о поздравлениях с первым титулом: «Федерер прислал небольшое сообщение: «Я рад за тебя, молодец»

Чемпион турнира в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от первого титула .

«Потрясающее ощущение, это здорово. Я долго к этому шел, был близок несколько раз. Поэтому наконец поднять этот трофей – это особенный, очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Большое облегчение».

Сколько сообщений он получил

«Я бы сказал, около 100 в первый день. И, может, 130 потом».

О поздравлении от Роджера Федерера

«Это правда! Роджер прислал мне небольшое сообщение. Просто написал по-английски: «Я рад за тебя, молодец». Это приятно».

Готовил ли он речь для церемонии награждения

«Я ничего не готовил. Забавно, что вы об этом сказали, потому что в прошлых финалах были моменты – один раз мне пришла такая мысль: «Что, если я выиграю? Что я скажу?»

Но в этот раз такого вообще не было, я об этом не думал. Просто сосредоточился на том, что нужно сыграть хороший матч и победить».

Как отпраздновал титул

«Возможно, я вас разочарую. Потому что все было очень просто – я отпраздновал с семьей, девушкой и командой. Просто хороший ужин, бутылка шампанского и все. Я вернулся в отель, нужно было собирать вещи – я уезжал на следующее утро. Такая жизнь у теннисиста».

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