Оже-Альяссим о победе в Роттердаме: «Испытываю огромное облегчение, что больше не придется слушать про ноль титулов»

Чемпион турнира в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим ответил на вопрос, не давило ли на него постоянное обсуждение того, что до этого он проиграл все восемь финалов , не взяв в них ни сета.

«Было непросто. В конце концов, я человек, у меня такие же эмоции, как у всех остальных. Так что сейчас я испытываю огромное облегчение, что больше не придется слушать про ноль титулов. Теперь я могу свободнее играть финалы.

Но если бы я был журналистом, я бы, конечно, тоже задавал вопросы о проигранных финалах».

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