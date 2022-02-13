Оже-Альяссим о том, что с девятой попытки выиграл первый титул: «После первого финала путь был не самым гладким»

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над в финале турнира в Роттердаме (6:4, 6:2) и то, что после восьми поражений в финалах он выиграл первый титул ATP.

«Стеф, мы давно знакомы, и в последних матчах ты создал мне очень проблем (Циципас выиграл предыдущие 5 встреч – Sports.ru). Благодаря тебе я прибавляю. Ты отличный спортсмен и отличный человек, спасибо за добрые слова. Желаю тебе успехов.

После первого финала три года назад путь был не самым гладким. Потрясающе выиграть первый титул – особенно здесь. Именно здесь я несколько лет назад впервые сыграл в основной сетке . Наверное, правильно, что здесь я взял первый титул.

Это самый счастливый день моей карьеры, и я надеюсь, первый из множества титулов».

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